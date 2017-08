Pratto evita criticar protesto em CT e vê São Paulo em 'pior momento da história'

O atacante Lucas Pratto, do São Paulo, que se recupera de um choque com Hernanes no jogo contra o Palmeiras, disse que a torcida tricolor tem total direito de protestar sobre a situação do time no Campeonato Brasileiro. Para ele, o time viver o pior momento de sua história. Na madrugada desta quarta-feira, o CT do time, na Barra Funda, foi alvo de pichação em tom ameaçador. A mensagem no muro dizia: 'Nós apoiamos, mas a paciência acaba'.

"A torcida tem todo o direito de protestar. O São Paulo passa pelo pior momento de sua história em nível esportivo. Eles (torcedores) têm todo o direito", disse o atacante, que não participará dos treinos táticos do time até segunda-feira enquanto se recupera dos efeitos da forte pancada na cabeça que recebeu durante o clássico do último domingo. "Precisamos trabalhar e o Dorival sabe as falhas que o time tem e o que precisamos para não sofrer tanto quando os adversários nos atacam", ressaltou.

Sobre seu estado de saúde, Pratto afirmou que ainda sente algumas dores musculares no pescoço, mas que não tem dores na cabeça nem na coluna. Ele diz que se lembra de todos os momentos do lance no qual foi atingido acidentalmente por uma joelhada do companheiro Hernanes e se mostrou disposto a voltar aos gramados. "Foi uma forte pancada, tenho de agradecer a Deus por não ter tido nenhuma lesão grave. Agradeço aos médicos, à comissão técnica e a todos pela preocupação".

O argentino também disse estar otimista em relação à luta do São Paulo contra o rebaixamento, e espera ajudar a transmitir confiança para os outros jogadores. "A maioria dos meninos estão com a autoestima e com a confiança baixa, mas jogadores como eu e o Hernanes estamos falando todos os dias com eles para aumentar a confiança e mostrar que temos uma qualidade boa no time", revelou.

Pratto não participou do treino realizado na manhã desta quarta e só deverá voltar a participar normalmente das atividades com o resto dos companheiros na próxima segunda. Até lá, fará exercícios mais leves, um teste de concussão, e atividades sem contato físico com outros colegas.

Apesar dos desfalques nos treinos desta semana, o jogador não deverá ser desfalque para o jogo do São Paulo contra a Ponte Preta, marcado para o dia 9 de setembro, no Morumbi, pela 23ª rodada do Brasileirão, no qual o time tricolor amarga a penúltima posição, com 23 pontos.

Veja Também

Comentários