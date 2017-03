Prass é poupado e Jaílson volta ao gol do Palmeiras contra o Audax

O rodízio de jogadores do Palmeiras continuará na partida contra o Audax neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A grande novidade é a confirmação de Jaílson no time titular de Eduardo Baptista. O goleiro, que esteve em campo na maior parte da campanha do título brasileiro no ano passado, volta a substituir Fernando Prass.

O camisa 1, que era o único jogador que tinha atuado em todas as partidas do Palmeiras na temporada, vai ganhar descanso. Assim, o reserva terá nova chance na meta alviverde. Conforme antecipado por Baptista, Edu Dracena também será poupado e abrirá espaço para a volta de Vitor Hugo, que cumpriu suspensão pela cotovelada no corintiano Pablo no clássico.

Felipe Melo, que marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde contra o Mirassol, é outro que não será relacionado. Em seu lugar, Thiago Santos ganhará a oportunidade de mostrar seu futebol. "A gente vai descansar o Edu e o Felipe, agora tem algumas observações que vamos fazer durante o treinamento para definir a equipe. Esses atletas não estão nem relacionados, vão fazer um trabalho a parte com a preparação física para que quarta-feira a gente tenha os dois inteiros novamente", justificou Baptista.

Cortado de última hora por um desconforto diante do Mirassol, Tchê Tchê volta a estar entre os titulares e enfrentará pela primeira vez seu ex-clube. Já Arouca, ausente no último jogo, será novamente preterido na lista de relacionados. "O Arouca treinou com a gente na véspera do jogo contra o Mirassol e teve um incômodo. Eu acreditava que ia ter uma evolução e não teve. Algo mais é com o departamento médico. Estamos focados naqueles que vão jogar amanhã (sábado)", encerrou o treinador.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com a seguinte escalação: Jaílson; Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Keno; Alecsandro.

Classificado às quartas de final e líder do Grupo C, o Palmeiras pode também garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência depois do empate do Corinthians com o Red Bull, na quinta-feira. O time alviverde soma 24 pontos contra 20 do arquirrival e só depende de si para assegurar a ponta.

Veja Também

Comentários