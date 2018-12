Praia Clube vence a 2ª no Mundial de Clubes de vôlei e vai à semifinal

O Dentil/Praia Clube garantiu nesta quarta-feira o seu lugar na semifinal do Mundial de Clubes, que está sendo disputado na China. Jogando na cidade de Shaoxing, a equipe de Uberlândia (MG) derrotou o Altay Volleyball Club, do Casaquistão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/16 e 25/17, e assegurou o lugar na próxima fase da competição.

Como já havia vencido o primeiro jogo também por 3 a 0, o time brasileiro chegou aos seis pontos e não pode mais ser alcançado por dois rivais na rodada final do Grupo B. Com a mesma pontuação, o turco Eczacibasi Vitra Istanbul lidera a chave e também está assegurado na semifinal.

Ainda sem pontuar, o Altay e o tailandês Supreme Chonburi não tem mais chances de classificação. A rodada final do grupo servirá somente para definir qual equipe ficará em primeiro lugar. Na madrugada de sexta-feira, às 4 horas (horário de Brasília), o Praia Clube vai encarar justamente o Eczacibasi pela definição do topo do grupo. Altay e Supreme, no mesmo dia, vão apenas cumprir tabela.

Como aconteceu no primeiro jogo, a ponteira Fernanda Garay foi um dos principais destaques do time mineiro e também da partida. Ela anotou 14 pontos e foi a segunda maior pontuadora do confronto. Só ficou atrás da norte-americana Nicole Fawcett, com 19, para a equipe brasileira. Pelo time casaque, Sana Anarkulova registrou 11 pontos.

Contra o rival do Casaquistão, o time brasileiro praticamente não sofreu ameaças nesta quarta. A equipe comandada pelo técnico Paulo Coco liderou o jogo do começo ao fim, se destacando nos principais fundamentos, especialmente no saque e no bloqueio, com 11 pontos.

O Praia Clube só caiu de rendimento no terceiro set, em razão da boa vantagem construída no placar. Mas a equipe brasileira não chegou a correr riscos, sacramentando a vitória e a classificação.