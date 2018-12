Praia Clube 'passeia' e Minas sofre para vencer em estreia no Mundial de Clubes

As duas equipes brasileiras que participam do Mundial de Clubes feminino estrearam com vitória na madrugada desta terça-feira, em Shaoxing. Mas os desempenhos foram quase opostos na cidade chinesa. Enquanto o Dentil/Praia Clube, de Uberlândia (MG), passeou em quadra contra o tailandês Supreme Chonburi, o Minas sofreu para superar o Volero Le Cannet, da França.

A equipe de Uberlândia, convidada da organização e atual campeã da Superliga, derrotou o rival da Tailândia pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 16/25 e 14/25. Os destaques da partida foram a ponteira Fernanda Garay e a meio-de-rede Carol, maiores pontuadoras da partida, com 13 acertos cada. Pelo time rival, Pleumjit Thinkaow anotou 12.

Apesar da vitória por 3 a 0, o time brasileiro ocupa a segunda colocação do Grupo B - o torneio conta com oito equipes divididas em dois grupos de quatro cada; avançam às semifinais os dois melhores de cada chave. Isso porque o turco Eczacibasi Vitra, um dos favoritos ao título, derrotou o Altay Volleyball Club, do Casaquistão, cedendo menos pontos no placar: 25/10, 25/11 e 25/15.

Praia Clube e Eczacibasi somam três pontos cada na tabela, mas o time turco leva vantagem na média de pontos. As brasileiras voltam à quadra nesta madrugada, à meia-noite (horário de Brasília), para enfrentar o Altay.

Em outro jogo desta madrugada, o Minas teve dificuldade para superar o Volero Le Cannet. As brasileiras precisaram de cinco sets para levar a melhor no marcador: 17/25, 25/20, 25/16, 17/25 e 16/14. O sufoco evitou uma decepção precoce na competição. Uma derrota poderia deixar a equipe brasileira em situação complicada na busca pela classificação.

Carol Gattaz foi o principal destaque brasileiro, com 19 pontos. Bruna Honório contribuiu com 17. Mas, individualmente, elas foram ofuscadas pelo grande desempenho de Heidy Casanova Alvarez que, sozinha, venceu um set inteiro: 25 pontos.

O resultado deixou o Minas na liderança provisória do Grupo A, com três pontos. O outro jogo da chave ainda não foi disputado, entre o chinês Zhejiang e o turco Vakifbank, outro grande favorito ao título. O próximo adversário do Minas será o Zhejiang, às 10 horas desta quarta-feira (horário de Brasília).