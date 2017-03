Power fatura sétima pole nos últimos 8 anos na etapa de São Petersburgo da Indy

Especialista em circuitos de rua, Will Power mostrou, mais uma vez, se sentir muito bem nesse tipo de pista neste sábado, quando conquistou a pole position da etapa de São Petersburgo, nos Estados Unidos, que abrirá neste domingo a temporada 2017 da Fórmula Indy.

Com sua Penske, Power marcou o tempo de 1min01s064 na sua melhor volta na fase decisiva do treino de classificação. Assim, o australiano atingiu a impressionante marca de sete poles nas últimas oito corridas da Indy em São Petersburgo.

No ano passado, Power também faturou a pole position em São Petersburgo, mas acabou ficando fora da corrida por causa de um mal-estar - depois, descobriu-se que ele tinha uma infecção no ouvido. E não correr na prova de abertura acabou atrapalhando Power na luta pelo título da Indy - ele foi o segundo colocado, atrás do francês Simon Pageneaud, um dos seus companheiros de equipe na Penske.

O neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, agora com motores Honda, foi o segundo colocado no treino deste sábado, com 1min01s222. O canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, garantiu o terceiro lugar no grid com a marca de 1min01s304.

Novo piloto da Penkse, o norte-americano Josef Newgarden ficou em quarto lugar, com 1min01s723, enquanto o japonês Takuma Sato, da Andretti, terminou na quinta posição, enquanto o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, foi o sexto colocado no treino de classificação em São Petersburgo.

O inglês Max Chilton, da Ganassi, foi o sétimo mais rápido, seguido dos norte-americanos Alexander Rossi, da Andretti, Charlie Kimball, da Ganassi, e Graham Rahal, da RLL, que completam, em ordem, a lista dos dez primeiros colocados.

Atual campeão da Indy, Pageneaud deixou o treino de classificação logo em sua primeira fase e vai largar somente do 14º lugar, duas posições à frente do brasileiro Helio Castroneves, seu companheiro de equipe na Penske.

A etapa de São Petersburgo da Indy, a primeira das 17 previstas, será disputada neste domingo a partir das 14h30 (horário de Brasília).

