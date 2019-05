Poupando titulares, Grêmio cede o empate ao Avaí na Ressacada

Poupando todos os titulares, com exceção do zagueiro Pedro Geromel, o Grêmio não conseguiu desempenhar um bom futebol e ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os dois times anotaram seus primeiros pontos na competição. O Avaí estreou com derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Grêmio perdeu em casa para o Santos pelo mesmo resultado.

O Grêmio sentiu a ausência dos principais jogadores do elenco e produziu muito pouco na primeira etapa. Luan e Montoya não aproveitavam bem a oportunidade dada pelo técnico Renato Gaúcho e, por consequência, os atacantes Diego Tardelli e Felipe Vizeu foram pouco acionados.

O Avaí apostava em contra-ataques, mas também não estava em noite inspirada. Dessa forma, o jogo se encaminhava para o intervalo sem que os goleiros fizessem uma única defesa.

No entanto, aos 44 minutos, Montoya cobrou escanteio na cabeça do volante Romulo, que tocou firme para o fundo do gol. O primeiro e único chute a gol da primeira etapa abriu o placar para o Grêmio.

A segunda etapa também teve ritmo lento e só melhorou nos minutos finais, quando o Avaí teve de se lançar ao ataque e o Grêmio passou a aproveitar os contra-ataques.

Após as entradas de Everton, Thaciano e André, o time gaúcho se tornou mais perigoso nas escapadas em velocidade, mas foi o Avaí que conseguiu chegar ao empate. Aos 39 minutos, João Paulo cruzou e Michel desviou para trás e acabou marcando gol contra. Nos instantes finais, o Avaí esboçou pressão, sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Fluminense, na Arena, em Porto Alegre (RS), enquanto o Avaí vai à Fonte Nova, em Salvador (BA), enfrentar o Bahia.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 x 1 GRÊMIO

AVAÍ - Vladimir; Kunde (Luan Pereira), Marquinhos Silva e Betão; Alex Silva, Pedro Castro, Matheus Barbosa (André Moritz), João Paulo e Paulinho; Getúlio e Brizuela (Jones Carioca). Técnico: Geninho.

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Romulo, Matheus Henrique e Luan (Thaciano); Montoya, Felipe Vizeu (Everton) e Diego Tardelli (André). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Romulo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Michel (contra), aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kunde, Marquinhos Silva, Betão e Alex Silva (Avaí); Romulo (Grêmio).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 469.861,00.

PÚBLICO - 12.181 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).