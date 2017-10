Poupado no sábado, Cristiano Ronaldo treina bem antes de 'decisão' por Portugal

Cristiano Ronaldo provou nesta segunda-feira que está pronto para ser confirmado na escalação titular da seleção portuguesa no jogo decisivo que o time nacional fará contra a Suíça, nesta terça, às 15h45 (de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, pela rodada final do Grupo B das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

O astro do Real Madrid treinou normalmente no palco do confronto ao lado dos seus companheiros de time nacional nesta última manhã e será escalado desde o início pelo técnico Fernando Santos na partida contra os suíços na capital lusitana.

Antes desta atividade final de preparação para o duelo, o atacante havia sido poupado no último sábado, quando só entrou em campo a partir do segundo tempo do jogo no qual Portugal derrotou Andorra por 2 a 0, fora de casa, pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Naquela ocasião, mesmo só atuando por meio tempo, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo ao abrir o placar do confronto aos 18 minutos da etapa final e depois participar da jogada do segundo gol, marcado por André Silva. Ele não foi escalado desde o início da partida porque Fernando Santos sentiu que o seu principal jogador não estava 100% pronto fisicamente para atuar e temeu o risco de que o mesmo pudesse sofrer uma lesão no campo sintético do estádio, mais duro do que o de grama natural, que abrigou o embate.

Vice-líder do Grupo B do qualificatório europeu, Portugal está três pontos atrás da Suíça e precisa da vitória nesta terça-feira para garantir a sua vaga direta no Mundial que será realizado na Rússia. Um triunfo fará com que os portugueses garantam a ponta pelo fato de que possuem um melhor saldo de gols, primeiro critério de desempate, que o dos suíços.

Na pior das hipóteses, Portugal já assegurou um lugar na repescagem das Eliminatórias, mas quer aproveitar o fator casa e o forte apoio que deverá receber de cerca de 60 mil torcedores no estádio da Luz para ganhar e se classificar para a Copa.

Dona de 100% de aproveitamento no qualificatório, com nove vitórias em nove jogos, a Suíça derrotou Portugal por 2 a 0, no ano passado, na Basileia, na abertura de sua campanha. Depois daquele revés, porém, os portugueses venceram as oito partidas seguintes que disputaram nas Eliminatórias.

Grande trunfo dos portugueses para o jogo desta terça-feira, Cristiano Ronaldo acumula 15 gols marcados no qualificatório, apenas um atrás do artilheiro Robert Lewandowski, que no último domingo ajudou a Polônia a vencer Montenegro por 4 a 2, em Varsóvia, e assegurar classificação à Copa de 2018 com uma rodada de antecipação.

