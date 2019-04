Poupado, Cristiano Ronaldo fica fora de jogo que poderá dar octacampeonato à Juve

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou nesta sexta-feira que não pretende utilizar Cristiano Ronaldo na partida em que o time poderá garantir a conquista de um histórico octacampeonato do Campeonato Italiano, neste sábado, às 10 horas (de Brasília), contra o SPAL, em Ferrara, pela 32ª rodada do torneio.

Depois de ter ficado fora da equipe de Turim por três partidas da competição por causa de um estiramento na coxa direita, sofrido durante o jogo entre Portugal e Sérvia, no último dia 25 de março, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, o atacante voltou ao time na última quarta-feira, quando marcou o gol da Juve no empate por 1 a 1 com o Ajax, em Amsterdã, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Como o duelo de volta com o rival holandês será já nesta próxima terça-feira, em Turim, o astro português será poupado deste embate em Ferrara. "Cristiano acabou de retornar depois de se recuperar de uma lesão e não faria sentido fazê-lo voltar a jogar três dias depois", justificou Allegri, em entrevista coletiva.

Com uma enorme vantagem de 20 pontos sobre o vice-líder Napoli, a Juventus precisa somar apenas mais um em suas últimas sete partidas neste Campeonato Italiano para se tornar o primeiro clube a ganhar por oito vezes consecutivas a competição e aumentar para 35 o seu número de troféus na história do torneio, da qual é disparada a maior campeã - Milan e Inter de Milão, com 18 taças cada, estão empatados no segundo lugar neste ranking de conquistas nacionais.

Allegri também enfatizou nesta sexta que a Juventus precisará deixar as possíveis comemorações de uma conquista da Série A da Itália neste final de semana para depois do jogo decisivo contra o Ajax. "Nós devemos conseguir o ponto ou os três pontos que precisamos para ganhar o título, mas as comemorações serão adiadas", avisou o treinador, que após a partida deste sábado já vai começar a preparar a sua equipe no domingo para o duelo de terça-feira pela competição continental.

Mesmo que seja derrotada neste sábado, a Juventus poderá se sagrar octacampeã no domingo caso o Napoli não vença o Chievo, também fora de casa, no complemento da 32ª rodada do Italiano. Para tirar o título do clube de Turim, a equipe de Nápoles precisaria vencer os seus sete últimos jogos e o líder não somar nenhum ponto em seus sete compromissos derradeiros, o que é bastante improvável que possa acontecer.