Poupado, Cristiano Ronaldo desfalca Juventus diante da Atalanta na quarta

A Juventus não poderá contar com seu principal jogador na rodada desta quarta-feira do Campeonato Italiano, diante da Atalanta, fora de casa. O técnico Massimiliano Allegri decidiu dar um descanso ao astro Cristiano Ronaldo e vai poupá-lo do confronto que acontecerá no dia seguinte ao Natal.

"Cristiano Ronaldo não vai jogar amanhã. Virá, ficará no banco comigo, então, pela primeira vez, vamos ver o jogo juntos do banco. Brincadeiras à parte, estou muito feliz com o que ele está fazendo. Mas vamos precisar dele no auge em março, quando haverá a Liga dos Campeões e precisaremos ser decisivos, como ele sempre foi", declarou Allegri.

Na véspera de Natal, Ronaldo surpreendeu crianças em um hospital infantil em Turim ao realizar uma visita. Esta seria a primeira vez que o jogador atuaria no dia seguinte ao Natal, o "Boxing Day", desde que deixou o futebol inglês, em 2008. Mas, com a decisão de Allegri, isto não mais acontecerá.

Sem Ronaldo, o treinador da Juventus previu um duelo ainda mais complicado para a Juventus. A líder da competição, com 49 pontos - oito de vantagem para o segundo colocado Napoli -, vai encarar o nono lugar, que vem de derrota na rodada anterior e precisa da recuperação.

"Nós sabemos que vamos encarar um time físico e agressivo, que vem de derrota para o Genoa, em um campo difícil e com estádio lotado. Vamos tentar levar três pontos para casa, que precisamos para nossa jornada rumo ao título, através de um bom desempenho defensivo e ofensivo", comentou Allegri.