Poucos dias para o lançamento do maior evento esportivo escolar do Mato Grosso do Sul

Da Redação com Assessoria

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pela Fundesporte organiza mais uma edição dos jogos escolares estaduais - Fotos: Arquivo Fundesporte

Começa a contagem regressiva para o maior evento esportivo escolar de Mato Grosso do Sul. Daqui a exatamente 19 dias, alunos-atletas de diversas regiões do Estado se reúnem para mais uma Edição dos Jogos Escolares da Juventude de MS, agora em novo formato.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pela Fundesporte organiza mais uma edição dos jogos escolares estaduais. De 16 a 26 de maio aproximadamente 2,2 mil jovens, de 48 municípios do Estado, disputarão a classificação nas modalidades coletivas de 15 a 17 anos.

Cerca de R$ 2 milhões serão investidos na primeira etapa dos jogos, que serão realizados na cidade de Três Lagoas-MS. Começando pelo futsal, entre 16 a 20 de maio e as disputas de voleibol, handebol e basquete, de 21 a 26 de maio.

Pelo segundo ano consecutivo o município localizado à 338km da Capital receberá os Jogos Escolares, mas, ao contrário de 2018, que houve apenas jogos de voleibol, neste ano, a cidade será palco de disputas das quatro modalidades coletivas.

Breno César, diretor de esportes de Três Lagoas ressaltou que a exemplo do ano passado, os “Jogos Escolares da Juventude de MS” vão contribuir e muito no tanto na área esportiva como no setor econômico, movimentando todo o comércio e a população.

“Além da honra em poder sediar uma competição dessa grandeza e apresentar nossa estrutura, a sociedade três-lagoense terá injetados na própria economia um montante considerável. Isso gera renda tanto para o dono do Hotel quanto ao tio do picolé, à vendedora de salgados e aos artesãos locais. Independente do resultado dos jogos, todo mundo ganha”, pontuou Breno.

Investimento muito propício em tempos de crise, pontuou o Prof. Dr. Paulo Ricardo Nuñez, responsável pela gerencia geral de atividades de desenvolvimento esportivo da Fundesporte.

Nova identidade visual dos Jogos Escolares da Juventude de MS

A temporada 2019 também trará novidades em relação ao nome, a logomarca e a divisão do evento. Após um estudo sobre a nova roupagem a seletiva estadual passará a se chamar “Jogos Escolares da Juventude de MS”, de 12 a 14 e 15 a 17 anos. Anteriormente dividida entre Jems e Jojums.

A novidade também acontece na distribuição das equipes, em primeira e segunda divisão, e na intensificação das campanhas sociais e nas atividades no centro de convivência dos jogos.

Os Jogos Escolares da Juventude ainda passarão por seis municípios, neste ano, além de Três Lagoas, Aquidauana, Anastácio, Jardim, Rio Brilhante e Campo Grande, receberão os jogos, entre coletivas e individuais.