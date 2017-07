Potro do futuro: principal competição da raça quarto de milha é sediada por MS

As provas do campeonato começarão às 7h, entre os dias 3 e 6 de agosto, no Parque do Peão, na rodovia MS-010, em Campo Grande / Divulgação

O principal destaque do 12º Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Laço Comprido, que acontecem de 3 a 6 de agosto, no Parque do Peão, em Campo Grande, é o cavalo da raça Quarto de Milha. Ágil, inteligente e considerado o equino mais versátil do mundo, essa raça tem ganhado espaço no agronegócio de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o leiloeiro do Taquari Horse, Aparício Flores, o principal responsável em movimentar o mercado de leilões dessa raça, no Estado, são as competições. “O Potro do Futuro e o Campeonato Nacional de Laço Comprido têm melhorado e feito o mercado crescer”. Em 2016, somente o Taquari Horse Leilões Rurais arrecadou R$ 15 milhões em vendas de equinos Quarto de Milha. A estimativa é que se vendam cerca de 650 animais dessa raça, somente este ano”, pontua.

A competição seleciona os cavalos mais habilidosos. Postura, atenção, velocidade e o posicionamento na corrida, são alguns dos critérios avaliados pelos juízes da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

Além de movimentar o agronegócio sul-mato-grossense, as competições exigem animais com alto padrão genético. Para Marcelo Iguma, criador do Quarto de Milha, Mato Grosso do Sul passa por um momento de consolidação no mercado. “Com o grande número de provas realizadas, nosso Estado tem uma demanda muito grande por bons animais. E esses animais competitivos são o que todo criador busca produzir. Atualmente, o Estado deixou de ser comprador de genética e passou a ser um grande fornecedor de bons animais para as outras regiões”, enfatiza.

Quarto de Milha em Mato Grosso do Sul

Atualmente, o Estado tem o terceiro maior plantel de Quarto de Milha da região Centro-Oeste, com mais de 30 mil animais registrados, segundo levantamento divulgado este mês pela ABQM.

Um dos garanhões líderes de reprodução e que ocupa posição de destaque no cenário nacional e internacional, na modalidade de laço em dupla, é o equino importado Highbrowlittlepistol, trazido ao Brasil pelos Criadores Marcelo Iguama e Marcelo Waldemarim.

Já a principal reprodutora na modalidade de laço comprido técnico, é a égua Hussy Poco FNS, do proprietário Marcelo Iguma. Ele afirma que “os resultados são fruto de muita seleção genética, acasalamentos direcionados para a modalidade, investimento em doma e treinamento com profissionais gabaritados. Com isso, o Potro do Futuro é a vitrine para mostrar o resultado de todo trabalho”.

Serviço: As provas do campeonato começarão às 7h, entre os dias 3 e 6 de agosto, no Parque do Peão, na rodovia MS-010, em Campo Grande.

