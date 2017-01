Postura, exercícios... Proteja a lombar e minimize risco de dores nas costas

A dor lombar é um problema muito frequente na população em geral. Entre aqueles que não praticam atividade física ela acontece normalmente devido a posturas e movimentos inadequados realizados no dia a dia. Já em quem pratica esporte, além das sobrecargas do cotidiano, o próprio gesto esportivo pode também causar alguma lesão.

Dores nas costas: uma das queixas mais frequentes entre os corredores



Algumas medidas simples, como as a seguir, ajudam a proteger a coluna lombar e minimizar o risco de dores. Confira:



- Cuidado com a postura enquanto estiver sentado

Ficar sentado muda a posição natural da coluna lombar (uma curvatura para frente, chamada de lordose). Sempre que isso acontece, a lombar sofre com maiores forças de compressão, o que a longo prazo são um fator de risco para a formação das famosas hérnias de disco.

Fraqueza de glúteos é principal razão da má postura e das dores nas costas



Como muitas pessoas permanecem a maior parte do dia sentadas, é importante tentar manter a coluna com a sua curvatura o mais natural possível. Para isso, um pequeno apoio lombar na cadeira do trabalho e no banco do carro são muito úteis. Esse apoio pode ser uma almofada pequena, ou até uma toalha de banho dobrada em quatro partes.



- Mantenha os músculos abdominais saudáveis para o dia a dia e para o esporte

Os músculos do abdômen envolvem todo o tronco, como um cinto, e funcionam como uma sustentação para a coluna. Manter esses músculos trabalhando é importante para qualquer pessoa, seja esportista ou não. Um dos melhores exercícios para essa musculatura é a prancha, onde o corpo fica paralelo ao chão, com apoio nos cotovelos e pés.

- “Cresça o corpo” em momentos de esforço

Durante uma atividade física de moderada a intensa, ou uma tarefa doméstica mais pesada, é preciso manter o tronco e a coluna firmes. Para isso, imagine que você quer “crescer”, “alongar” o corpo para cima e deixá-lo bem firme. Isso colocará para funcionar os músculos que você treinou na musculação e no exercício de prancha.

Quem tem dores nas costas pode correr? Ortopedista tira as dúvidas



A prevenção e tratamento da dor lombar depende muito de cuidados realizados em tarefas aparentemente simples. Cuide de sua coluna todos os dias e a preserve saudável por muito tempo.

Veja Também

Comentários