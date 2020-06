Portuguesa-RJ rebate acusações de Autuori e se diz desrespeitada pelo técnico

Portuguesa-RJ critica comentário feito por Paulo Autuori - (Foto: Divulgação/Portuguesa-RJ)

A Portuguesa-RJ rebateu o técnico Paulo Autuori por uma declaração em que o comandante do Botafogo disse estranhar a instalação de refletores no estádio do clube, o Luso-Brasileiro, ao mesmo tempo em que a equipe alega enfrentar problemas financeiros, em justificativa dada pelo time para defender a retomada do futebol.

Em nota oficial, a Potuguesa afirma que a melhoria no estádio foi arcada com recursos próprios e iniciada em meados de 2019, o que desvincularia a operação da atual situação financeira do clube. "Afirmamos que colocamos com recursos próprios. Dizemos isso com muito orgulho, afinal faz parte do processo de crescimento da Portuguesa-RJ, que está na elite do futebol carioca há cinco anos, e disputa constantemente campeonatos nacionais, como o próprio Brasileirão Série D", disse a equipe, em comunicado.

O clube lamentou os questionamentos de Autuori e afirmou se sentir desrespeitado com tais acusações. Para a Portuguesa, as declarações do treinador do Botafogo mostram uma visão errônea em relação às equipes de menor porte financeiro do Rio.

Junto com o posicionamento nas redes sociais, a Portuguesa publicou fotos do estádio com os refletores ligados. "É triste ouvir este tipo de declaração, porque mostra que às pessoas possuem uma visão errada de clubes de médio investimento do Estado do Rio de Janeiro. A Portuguesa-RJ trabalha dia e noite para crescer mais e mais", disse o clube.

Ao SporTV, Autuori ironizou a volta do Campeonato Carioca. "Um dos argumentos de que o futebol carioca deveria voltar rápido é porque os clubes pequenos precisavam dos valores dos direitos televisivos e tal. Precisa do dinheiro. Mas vamos jogar no estádio da Portuguesa. Não tinha refletores e colocaram. Ao que me parece, refletores não têm um custo barato para equipes que precisam desse dinheiro. Há uma série de perguntas que parecem não ter resposta", comentou.

Nesta quinta-feira, pela rodada final da Taça Rio, a Portuguesa vai receber o Botafogo no Luso-Brasileiro, às 21h30.