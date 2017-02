Portuguesa e Oeste vencem fora e avançam na Copa do Brasil

Portuguesa e Oeste também estão garantidos na segunda fase da Copa do Brasil, porque nesta noite de quarta-feira, ganharam seus jogos fora de casa. A Lusa derrotou o Uniclinic por 2 a 1, no Ceará, enquanto o Oeste fez 1 a 0 sobre a Friburguense no Rio.

No Ceará, os gols saíram no segundo tempo. Bruno Xavier fez o primeiro para o time da capital paulista, mas Edson Cariús, de pênalti, empatou. Brunão fez o gol da vitória aos 39 minutos. A Lusa agora vai pegar o Boavista-RJ, que eliminou o Ceará ao vencer por 1 a 0.

O Oeste também fez um jogo equilibrado contra o Friburguense, mas soube fazer seu gol com Mazinho, aos 24 minutos do segundo tempo. E agora, o time paulista vai pegar o Internacional, que eliminou o Princesa do Solimões-AM.

OUTROS CLASSIFICADOS - Outros dois visitantes também se classificaram com vitórias. O Goiás fez 4 a 2 no Itabaiana, em Sergipe, e já se prepara para enfrentar o Boa, que eliminou o São Raimundo-RR. O Joinville ganhou do Comercial-MS, por 1 a 0, e agora pega o São Raimundo-PA, que no Pará, venceu o Fortaleza por 2 a 1.

