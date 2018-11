Porto garante ponta e Borussia Dortmund avança com empate na Liga dos Campeões

No confronto entre os dois primeiros colocados do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa, o Porto fez a sua parte em casa e garantiu a liderança da chave com uma rodada de antecedência ao derrotar o Schalke 04 por 3 a 1, no Estádio do Dragão, nesta quarta-feira. Ambos os times já estão classificados às oitavas de final.

O triunfo como mandante levou o Porto aos 13 pontos, com cinco de vantagem para o Schalke. Galatasaray, com quatro, e Lokomotiv Moscou, com três, completam a chave. Os jogos da rodada final, em 11 de dezembro, serão: Galatasaray x Porto e Schalke x Lokomotiv Moscou.

O duelo envolveu diversos jogadores brasileiros, sendo que Felipe, Eder Militão e Alex Telles foram titulares no Porto, que também aproveitou Otávio no duelo contra o time de Naldo. E foi um deles que abriu o placar do duelo, Militão, aos sete minutos da etapa final.

Jesus Corona ainda ampliou aos dez para o Porto, que foi vazado por Nabil Bentaleb, aos 44, em cobrança de pênalti. Mas Moussa Marega, na sequência, sacramentou o triunfo da equipe portuguesa.

BORUSSIA AVANÇA - Também nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund assegurou a sua passagem de fase com antecedência na Liga dos Campeões ao não sair do 0 a 0 com o Brugge, em casa. Mas foi suficiente para deixar o time com dez pontos, na segunda posição no Grupo A e cinco a mais do que o time belga, o terceiro colocado da chave. O Atlético de Madrid, com 12, é o líder e também está nas oitavas, enquanto o Monaco ocupa a lanterna, com apenas um.

A última rodada do Grupo A será disputada no dia 11 com as partidas Brugge x Atlético de Madrid e Monaco x Borussia Dortmund.