Porto bate RB Leipzig, sobe para 2º do grupo e impede vaga antecipada do Besiktas

O Porto conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira, na luta por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em casa, a equipe derrotou o RB Leipzig por 3 a 1, subiu para a segunda colocação do Grupo G e ainda impediu a classificação antecipada do líder Besiktas.

O Besiktas apenas empatou com o lanterna Monaco mais cedo, em casa, por 1 a 1. Os resultados mantiveram o time turco na ponta, agora com 10 pontos, enquanto o Porto subiu para a segunda posição, com seis, seguido do RB Leipzig, com quatro, e do Monaco, com apenas dois.

Na próxima rodada, o Besiktas recebe o Porto no dia 21 de novembro precisando apenas de um empate para confirmar a vaga. Na outra partida da chave, Monaco e RB Leipzig se encaram na luta pela sobrevivência.

Precisando da vitória, o Porto começou melhor nesta quarta-feira e saiu na frente aos 12 minutos, quando Herrera aproveitou sobra na área e bateu firme. O empate, porém, saiu no início da etapa final. Em rápido contra-ataque, Timo Werner recebeu de Sabitzer e tocou com muita categoria na saída do goleiro.

Só que a alegria alemã durou pouco, porque já aos 15 minutos, o brasileiro Alex Telles, ex-Grêmio, cobrou falta da direita e Danilo Pereira desviou de cabeça para a rede. Ainda houve tempo nos acréscimos para que o uruguaio Maxi Pereira deixasse o seu e selasse o resultado.