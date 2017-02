Porto anuncia ida de Kelvin para o Vasco por empréstimo de um ano

O Vasco acertou nesta sexta-feira a contratação de seu sexto reforço para a temporada 2017. O clube carioca conseguiu a liberação do Porto e acertou com o meia-atacante Kelvin por empréstimo, válido até dezembro. A confirmação veio em nota divulgada pelo time português.

"Kelvin já não trabalhou com o grupo, uma vez que foi cedido aos brasileiros do Vasco da Gama até 31 de dezembro de 2017, com o objetivo de continuar a jogar regularmente e de prosseguir o seu crescimento esportivo", anunciou o Porto em meio a uma nota sobre o treino desta sexta-feira.

Kelvin tem 23 anos e era alvo do Vasco desde o fim da temporada passada, em que atuou pelo São Paulo. Inicialmente, o time cruzmaltino recebeu a recusa do Porto, que queria testar o jogador antes de decidir seu futuro. O clube português chegou a inscrevê-lo nas oitavas de final da Liga dos Campeões na última quinta, o que indicava a provável permanência do brasileiro, mas menos de 24 horas depois acertou o empréstimo.

Mesmo com a pouca idade, Kelvin chega para o sexto clube de sua carreira. Revelado pelo Paraná, foi contratado ainda jovem pelo Porto e emprestado ao Rio Ave. Voltou para o clube azul e branco em 2012, e na temporada 2012/2013 se tornou herói do título português ao marcar gol decisivo em clássico contra o Benfica.

Apesar do feito, Kelvin nunca se estabeleceu no Porto e, por isso, foi emprestado ao Palmeiras, onde também teve poucas oportunidades em 2015. Somente com a camisa do São Paulo, no ano passado, conseguiu certo protagonismo e se tornou peça bastante utilizada na equipe titular.

Agora, Kelvin será o quarto reforço do Vasco para o setor ofensivo nesta temporada, se juntando aos meias Escudero e Wagner e ao atacante Muriqui. O clube cruzmaltino também oficializou na última quinta as contratações do lateral-direito Gilberto e do volante Jean.

