Por 'questões pessoais', Ricardo Rocha se despede do São Paulo

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira a saída de Ricardo Rocha, que ocupava o cargo de coordenador de futebol do clube. Na prática, ele funcionava como o elo do diretor executivo de futebol, Raí, e os jogadores da equipe, além de ajudar em contratações - foi fundamental, por exemplo, na aquisição do meia-atacante Everton, do Flamengo. A diretoria busca, agora, um substituto para o posto, que é remunerado.

"O São Paulo sempre será a minha casa. Foi um aprendizado maravilhoso, mas saio por questões pessoais", alegou o ex-zagueiro, ao site oficial do clube. "Deixo o clube feliz e convicto do trabalho realizado. O São Paulo está no caminho certo, com uma grande gestão, e tenho certeza de que isso dará frutos no futuro", disse Rocha, que negou qualquer desavença com Raí como justificativa da saída.

Os dois formavam, ao lado de Lugano, superintendente de relações institucionais, o trio que assumiu os rumos do clube neste ano, ao lado do presidente Leco. No caso do uruguaio, trata-se de um cargo mais administrativo, sem tanto envolvimento no futebol - apesar de ele ter sido essencial para a contratação do técnico Diego Aguirre, por exemplo.

Conforme o Estado havia antecipado em novembro, Ricardo Rocha tem interesse em alçar voos mais altos na carreira, assumindo a gestão de algum clube.