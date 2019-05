Por pedido da família, atacante Anselmo Ramon deve trocar o Guarani pelo Vitória

O atacante Anselmo Ramon está cada vez mais distante do Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O centroavante recebeu uma proposta do Vitória e praticamente confirmou sua volta para a capital baiana. O que pesa contra o time de Campinas é um pedido familiar para que ele vá atuar em Salvador - o atacante nasceu no interior da Bahia.

Com contrato apenas até 30 de junho, Anselmo Ramon não participou dos últimos treinos do Guarani e por isso deve deixar o Brinco de Ouro em breve, apesar de o time campineiro ter tentado segurar o jogador, mas sem sucesso. Como tem um filho pequeno, sua mulher tem o desejo de fixar residência em Salvador.

O jogador de 30 anos sofreu com algumas contusões durante sua passagem no Brinco de Ouro e pouco atuou. Em 2018, entrou em campo sete vezes e marcou dois gols. Já nessa temporada, fez seis jogos e não balançou as redes.

Antes disso, Anselmo Ramon defendeu o Hangzhou Greentown, da China, por quatro temporadas. Seu último clube no Brasil havia sido o Cruzeiro, onde se sagrou campeão brasileiro em 2013. O atacante ainda tem passagens por Cabofriense, Rio Branco-SP, Avaí, Oeste, Kashiwa Reysol, do Japão, e Cluj, da Romênia.

Enquanto isso, o técnico Vinícius Eutrópio projeta algumas mudanças na escalação para o jogo contra o Vitória, na próxima segunda-feira, pela terceira rodada da Série B.