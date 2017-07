Por inscrever atleta irregular Camapuã é excluída da Copa Assomasul

De acordo com Galdino Vieira, um dos coordenadores do evento esportivo, Camapuã foi substituída imediatamente pela equipe de Bandeirantes / Divulgação

A equipe de Camapuã foi excluída da 14ª Copa Assomasul de futebol por

inscrever um atleta irregular, conforme estabelece o regulamento. A decisão saiu na manhã desta quarta-feira (26) após reunião da Comissão Disciplinar da competição, ocorrida na sede da entidade, em Campo

Grande. De acordo com Galdino Vieira, um dos coordenadores do evento esportivo,

Camapuã foi substituída imediatamente pela equipe de Bandeirantes, que também sediará uma das etapas do maior campeonato amador de futebol do Centro Oeste do País. Desta forma, Bandeirantes sediará a segunda etapa válida pela 2ª fase da Copa Assomasul no dia 5 de agosto com a participação dos municípios de Amambai, Campo Grande, Japorã e Jardim.



A primeira etapa será em Dourados no próximo sábado (29), conforme ficou definido durante arbitral realizado na tarde da última quinta-feira (20) na sede da entidade.



Vale lembrar que dos 50 municípios inscritos este ano, vão para o confronto Maracaju, Antônio João, Douradina, Itaquiraí, Iguatemi, Japorã, Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Aparecida do Taboado, Nova Andradina, Bataguassu, Dourados, Juti, Nova Alvorada do Sul, BelaVista, Jardim, Porto Murtinho, Batayporã, Ivinhema, Taquarussu, Amambai, Sete Quedas, Paranhos, Rochedo, Ladário, Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, totalizando 30 equipes.

Pelas regras da competição, haverá seis etapas nesta fase, de onde sairão 3 equipes classificadas de cada uma delas, totalizando 18.

