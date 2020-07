Por falta de provas, Justiça nega pedido da defesa da ex-mulher do atacante Dudu

O atacante do Palmeiras mantém a rotina de treinos no clube nos últimos dias e pode ser negociado - (Foto: Reprodução)

O juiz Luis Fernando Decoussau Machado, da Vara Central de Violência Doméstica contra a Mulher, da Justiça de São Paulo, negou nesta quarta-feira um pedido feito pela defesa da ex-mulher do atacante Dudu, do Palmeiras, que o acusa de agressão. Os representantes de Mallu Ohanna Rodrigues haviam solicitado que fosse concedida uma medida protetiva que garantisse que o jogador não pudesse se aproximar dela. No entanto, o juiz recusou o pedido ao alegar falta de provas.

O casal se envolveu em uma confusão na semana passada em São Paulo. Dudu foi ao condomínio onde Mallu mora para entregar um computador e, na saída, os dois tiveram um desentendimento. A ex-mulher do jogador afirma ter sido agredida com socos e puxões de cabelo. Imagens do circuito de TV do prédio divulgadas pela defesa do atacante mostram a discussão do casal. Em um dos vídeos, Dudu é empurrado por Mallu quando tenta entrar em um carro.

Por se tratar de um processo de violência doméstica, o caso tramita em segredo de Justiça. Procurada pela reportagem, a advogada que representa Mallu, Liliane Fonseca, afirmou que a recusa do juiz é algo natural e que deve apresentar novas provas em breve para um novo pedido. O representante de Dudu no processo, o advogado Carlos Henrique Pereira, explicou que não poderia comentar o caso por ser sigiloso.

Para embasar a decisão, o juiz colheu depoimentos de cinco testemunhas e analisou fotografias do dia da confusão que foram apresentadas pela ex-mulher do jogador. Das pessoas ouvidas, duas afirmaram terem visto o casal trocando agressões mútuas e outras duas relataram que Mallu bateu no jogador. A outra explicou não ter visto a confusão. No entender do juiz, as provas não justificam a adoção de medidas que imponham para Dudu se manter longe da ex-mulher.

O atacante do Palmeiras mantém a rotina de treinos no clube nos últimos dias e pode ser negociado. A diretoria aguarda uma proposta oficial do Al-Duhail, do Catar, para fechar a venda do atleta. A expectativa é que a oferta seja de cerca de R$ 80 milhões.