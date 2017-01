Por empréstimo de 18 meses, Cruzeiro anuncia a volta do volante Lucas Silva

Após atuar por duas temporadas no futebol europeu, o volante Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro. O jogador, formado nas categorias de base do clube de Belo Horizonte, chega por empréstimo de 18 meses junto ao Real Madrid, da Espanha, que havia adquirido os seus direitos econômicos em 2015. No Velho Continente, também jogou pelo Olympique de Marselha, da França.

O seu retorno ao Cruzeiro vinha sendo negociado desde o fim da última temporada e atende a um desejo do técnico Mano Menezes de reforçar a saída de bola de seu meio de campo. DE acordo com o clube mineiro, na nota oficial em seu site, o jogador de 23 anos é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte, quando serão detalhadas as informações sobre a negociação.

Natural de Bom Jesus de Goiás, no interior goiano, Lucas Silva chegou ao Cruzeiro em 2007 e teve toda a sua formação nas categorias de base. Em 2012, aos 19 anos, o volante fez sua estreia no time profissional e ganhou destaque no time bicampeão brasileiro nos anos de 2013 e 2014. No total, realizou 93 jogos com a camisa celeste, tendo marcado quatro gols e conquistado dois títulos do Campeonato Brasileiro e um do Campeonato Mineiro.

Lucas Silva foi negociado no início de 2015 com o Real Madrid por R$ 45 milhões, mas no mesmo ano encontrou dificuldades na Europa. Não teve muitas oportunidades no clube espanhol, foi emprestado ao Olympique de Marselha. Em 2016, a situação piorou após a descoberta de problemas cardíacos durante exames médicos no Sporting Lisboa, de Portugal, mas voltou aos treinos normalmente depois de 424 dias parado e afastou qualquer possibilidade de aposentadoria.

Veja Também

Comentários