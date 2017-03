Por contusão, Zé Ricardo veta Rômulo contra o Vasco; Márcio Araújo será o titular

O volante Rômulo está fora do clássico contra o Vasco, no próximo domingo, às 18h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Zé Ricardo, em entrevista coletiva após treino no Ninho do Urubu.

O atleta, que ficou no banco de reservas na última partida do time (vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na quarta-feira passada) sentiu um desgaste na panturrilha direita. Para o lugar dele, o escolhido foi Márcio Araújo, que anda em alta com a torcida rubro-negra e até atuou como titular no último jogo.

Apesar do desfalque, o técnico do Flamengo - que já está classificado para a semifinal do Estadual - garantiu que terá um time forte para enfrentar o rival. "Estamos prevenindo o Rômulo. Mas vamos levar o que tivermos de melhor para Brasília", disse Zé Roberto.

O treinador, no entanto, revelou dificuldades para montar o time. Alguns atletas estão em tratamento, caso do meia Gabriel, que sentiu dores na coxa logo após a derrota para a Universidad Católica, no Chile, pela Copa Libertadores. Além dele, Ederson e Conca continuam no departamento médico e sem previsão de volta, apesar de ambos já trabalharem com bola.

"Tenho contato diário com o departamento médico, e as informações que temos do Ederson, do Conca, do próprio Gabriel e do Rômulo recentemente é que todos têm etapas a cumprir. Tanto Ederson quanto Conca têm etapas a cumprir. Tanto as etapas clínicas quanto as de ritmo. Rômulo e Gabriel são coisas pequenas, mas prometo dar uma posição mais apurada na semana que vem", destacou Zé Ricardo.

MARACANÃ - O Flamengo confirmou em seu site oficial, nesta sexta, que a partida contra o Atlético-PR, válida pela terceira rodada da Libertadores, marcada para o dia 12 de abril, terá como palco o Maracanã. O estádio abrigou o time rubro-negro na estreia pela competição sul-americana e deu sorte: goleada por 4 a 0 sobre o San Lorenzo, da Argentina.

Veja Também

Comentários