Ponte Preta vence Oeste por 2 a 0 e vai à final do Troféu do Interior

A Ponte Preta confirmou a sua presença na final do Troféu do Interior ao vencer o Oeste, por 2 a 0, neste domingo à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No jogo de ida, na Arena Barueri, houve empate por 2 a 2. Na verdade ela vai lutar pelo bicampeonato seguido, uma vez que ano passado foi campeã em cima do Mirassol.

O outro finalista vai sair do confronto entre Red Bull Brasil e Mirassol, nesta segunda-feira à noite, às 20 horas, de novo no Majestoso, em Campinas. Na ida, a equipe campineira venceu por 1 a 0, fato que lhe dá a vantagem de poder jogar por um empate.

A decisão está prevista para dois jogos, embora o presidente da Ponte Preta, José Armando Abdalla, apostando na classificação do Red Bull, já tenha dito publicamente que pretende sugerir à Federação Paulista de Futebol que faça apenas um jogo, tendo em vista que ambos mandam seus confrontos no Moisés Lucarelli e estão priorizando o início da Série B do Brasileiro.

Antes do jogo, o técnico Jorginho confirmou a Ponte Preta com um time bastante diferente daquele considerado titular e eliminado da Copa do Brasil, quarta-feira, após derrota por 2 a 0 para a Aparecidense, no interior de Goiás. O Oeste manteve a mesma base do primeiro jogo semifinal, no empate por 2 a 2 na Arena Barueri.

O jogo começou movimentado, inclusive, com o Oeste buscando o ataque. Teve uma boa chance com Mazinho, mas desperdiçada. O primeiro bom ataque do time da casa foi mortal. Júlio César desceu pelo lado direito, ergueu a cabeça e levantou para trás. Igor Henrique bateu de primeira, sem deixar a bola quicar no chão. A bola saiu forte e entrou, sem chances de defesa para Luis Carlos aos cinco minutos.

Mas, quando se esperava a Ponte mais tranquila com a vantagem, ocorreu o contrário. O time recuou demais e permitiu um crescimento do Oeste, com mais toque de bola, maior volume e criando boas chances de gols. O goleiro Ygor fez, pelo menos, três boas defesas.

No intervalo, o técnico Renan Freitas promoveu duas trocas no Oeste, de caráter ofensivo. Bruno Paraíba entrou na vaga de Betinho e Roberto no lugar de Bruno Lopes. Com muita movimentação, o Oeste acuou a Ponte Preta em seu campo defensivo e quase empatou aos seis minutos, num chute de Roberto e rebatido por Ygor. Tudo começou numa cobrança rápida de falta. No minuto seguinte, foi a vez de Elvis dar o giro e bater forte obrigando Ygor espalmar para o lado.

Sentindo a pressão, Jorginho tentou reforçar a marcação do meio de campo com a entrada do volante Edson no lugar de André Castro. Depois usou outro titular, o meia Gerson Magrão para melhorar o toque de bola. Ele entrou no lugar de Igor Henrique. Aos 25 minutos, o time campineiro desperdiçou a chance de ampliar o placar. Abner desceu ao fundo e cruzou para trás. Vinícius bateu no alto, mas para fora.

Mas os últimos minutos foram de grande pressão do visitante. O goleiro Ygor fez, pelo menos, duas grandes defesas, a principal delas ao 40 minutos quando Matheus Jesus invadiu a pequena área e finalizou desequilibrado.

No final, num contra-ataque, a Ponte Preta ampliou. Edson roubou a bola na intermediária e lançou Gerson Magrão em velocidade. Ele carregou a bola até a grande área, quando deu um belo toque de cobertura para fazer 2 a 0 e fechar o placar aos 47 minutos.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 OESTE

PONTE PRETA - Ygor; Arnaldo, Airton, Henrique Trevisan e Abner; Igor Henrique (Gerson Magrão), André Castro (Edson), Vinícius e Giovanni; Júlio César (Matheus Alexandre) e Thalles. Técnico: Jorginho.

OESTE - Luis Carlos; Bonilha, Maracás, Lídio e Conrado; Betinho (Bruno Paraíba), Matheus Jesus, Elvis e Mazinho; Bruno Lopes (Roberto) e Fábio (Pedrinho). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Igor Henrique, aos 5 minutos do primeiro tempo; Gerson Magrão, aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Abner, Giovanni e Thales (Ponte Preta). Lídio e Elvis (Oeste).

RENDA - 1.709 pagantes.

PÚBLICO - R$ 30.620,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).