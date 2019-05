Ponte Preta reformula elenco com saídas de Luis Ricardo, Renato Kaizer e mais 2

A reformulação no elenco da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B continua a todo vapor. Nesta terça-feira, o gerente de futebol Gustavo Bueno confirmou as saídas do lateral-direito Luis Ricardo, do volante Igor Henrique e dos atacantes Júlio César e Renato Kayzer.

Os dois primeiros eram reservas e não vinham atuando com frequência com o técnico Jorginho. A diretoria alega que as suas saídas fazem parte do processo de reformulação do elenco. Já Júlio César e Renato Kayzer foram titulares nos dois primeiros jogos da equipe na Série B e pediram para deixar o clube pois estavam insatisfeitos.

"Quando cheguei aqui, o primeiro discurso que tive com o elenco foi que a gente ia contar com os profissionais que quisessem abraçar, honrar a camisa e tivesse o perfil da Ponte. A partir do momento que não tivesse esse perfil, vida que segue. A Ponte está contando com os atletas que realmente estão interessados no nosso projeto", comentou Gustavo Bueno.

Ainda nesta terça-feira, a Ponte Preta anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante Ítalo, que tem 22 anos e se destacou no XV de Piracicaba na Série A2 do Paulista. Em 14 jogos, ele balançou as redes adversárias cinco vezes.

Existe a possibilidade de outros jogadores deixarem o Moisés Lucarelli antes da pausa para a Copa América, mas a prioridade é ir atrás de reforços. O dirigente confirmou negociações com Corinthians e Flamengo pelo meia Marquinhos e pelo atacante Lucas Silva, respectivamente.

Dentro de campo, a Ponte trabalha para buscar a primeira vitória na Série B depois de somar apenas um ponto em dois jogos. Na sexta-feira, o time enfrenta o Vila Nova, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.