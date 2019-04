Ponte Preta readquire confiança após obter vaga na decisão do Troféu Interior

A Ponte Preta está mais uma vez classificada à decisão do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Atual campeã e com quatro taças conquistadas, o time de Jorginho eliminou o Oeste ao fazer 2 a 0 em Campinas, no Moisés Lucarelli, e chegou aos 4 a 2 no placar agregado das semifinais. O treinador elogiou o desempenho do time, que mesmo atuando com uma formação mista.

Antes do duelo, o grupo estava abatido após a eliminação da Copa do Brasil, após a derrota para o Aparecidense, pro 2 a 0. "Nós fizemos uma partida muito consistente. No primeiro tempo, eu fiquei muito feliz com a atuação da equipe, conseguindo quebrar as linhas deles com facilidade e chegando tanto por dentro quanto por fora, começando de um lado e terminando do outro. O gol foi em um desses momentos com a inteligência do Júlio Cesar esperando a chega do Igor e fizemos um gol importante que abriu o caminho para essa vitória", disse o técnico Jorginho.

O treinador ainda comentou sobre a utilização de jovens da base como Abner, Matheus Alexandre, Lyncon, Juninho e, principalmente, o meia Vinicius Zanocelo, que vestiu a camisa 10. "Essa passagem de etapa não é simples, muitos ficam pelo caminho, mas o Vinícius tem demonstrado uma maturidade incrível", prosseguiu.

A Ponte aguarda a definição sobre o adversário na decisão para se planejar corretamente. Na partida de ida da outra semifinal, o Red Bull Brasil venceu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa. "Vou estar no estádio para acompanhar Red Bull e Mirassol e vamos ver qual equipe vai vencer para a gente se preparar para essa final. Vai ser a semana que vai dizer. Claro que a decisão é minha como treinador e da minha comissão técnica, mas é muito bom a gente conversar com os jogadores", completou.