Ponte Preta inicia semana esperando oficializar mais reforços

A Ponte Preta começou a semana na iminência de anunciar mais dois reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rayan e o volante Neto Moura devem ser oficializados a qualquer momento.

A dupla chegaria ao estádio Moisés Lucarelli por empréstimo até o fim do campeonato. Rayan tem 30 anos e tem contrato com a Ferroviária, enquanto Neto Moura, de 23, pertence ao Mirassol.

Caso os atletas sejam confirmados, Ponte Preta alcança marca de cinco reforços já garantidos durante período de isolamento social e vai na contramão do movimento dos demais clubes, em processo de contenção de gastos.

Até o momento, o clube campineiro não anunciou as chegadas do lateral-esquerdo Ernandes, do zagueiro Luizão e do meio-campista Camilo.

Outros nomes também são analisados pela diretoria pontepretana, mas as conversas ainda estão em fase inicial. O meia Felipe Ferreira, da Ferroviária, e o atacante Matheus Peixoto, do Red Bull Bragantino, estão entre os pretendidos.