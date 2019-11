Ponte Preta encerra preparação para jogo contra São Bento com treino fechado

A Ponte Preta encerrou a preparação para o jogo diante do São Bento com um treinamento fechado na tarde desta segunda-feira, no CT do Jardim Eulina. Essa foi, inclusive, a única atividade antes do confronto de terça, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Principal goleador da Ponte no campeonato, com 12 gols, Roger recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o América-MG e é o único desfalque da equipe de Campinas. A tendência é que João Carlos seja o titular.

Por outro lado, Gilson Kleina tem a volta do zagueiro Airton, que cumpriu suspensão e foi substituído por Reginaldo. O treinador ainda estuda outras mudanças como as entradas de Guilherme Guedes na lateral esquerda e Marquinhos no ataque.

A provável escalação da Ponte para este jogo é: Ivan; Edilson, Airton, Renan Fonseca e Guilherme Guedes (Henrique Trevisan); Camilo, Lucas Mineiro, Araos e Renato Cajá; Marquinhos (Vico) e João Carlos.

Sem ganhar há cinco jogos, o time paulista tem 42 pontos e está na 12ª colocação. Uma vitória acaba com qualquer risco de rebaixamento.