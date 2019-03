Ponte Preta encaminha o empréstimo do atacante Renato Kayzer, do Cruzeiro

Uma carência no elenco da Ponte Preta está prestes a acabar. Nesta segunda-feira, a diretoria encaminhou o empréstimo de Renato Kayzer junto ao Cruzeiro para o restante da temporada. O clube estava em busca de um atacante que atue pelas beiradas desde o mês passado.

Na Ponte Preta, Renato Kayzer vai reencontrar Júlio César, que foi emprestado pela Chapecoense e já se tornou titular. Os dois se destacaram na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado defendendo o Atlético Goianiense e devem reeditar a dupla em Campinas (SP).

Renato Kayzer retornou ao Cruzeiro após o final do empréstimo, mas disputou apenas seis jogos e perdeu espaço com o técnico Mano Menezes, tanto que sequer foi relacionado para o jogo do último sábado contra o Patrocinense, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

O atacante de 23 anos passou pela base de Santos e Desportivo Brasil-SP, mas foi revelado pelo Vasco. Contratado pelo Cruzeiro em 2018, Renato Kayzer tem passagens ainda por Oeste, Portuguesa, Vila Nova, Ferroviária e Tupi.

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Bragantino, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo de volta das quartas de final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Como venceu em Bragança Paulista (SP) por 1 a 0, o time campineiro tem a vantagem do empate para avançar.

O técnico Jorginho elogiou o desempenho dos reservas na partida do último domingo, mas ainda não decidiu se vai apostar na manutenção do time ou voltar com os titulares visando o ritmo de jogo. Isso será decidido no treinamento desta terça-feira.