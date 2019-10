Ponte Preta empata com o Oeste em Barueri e segue longe do G4

Oeste e Ponte Preta ficaram no empate por 1 a 1 na Arena Barueri pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado desta sexta-feira não foi bom para nenhum dos dois, especialmente para a o time campineiro, que não conseguiu se aproximar da briga pelo G4 - a zona de acesso à primeira divisão.

Com 34 pontos, o Oeste fica na 14ª colocação, quatro pontos acima do Vila Nova, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. É recordista em empates, com 13 no total, igualado ao Sport. A Ponte Preta, com 39, ocupa a nona colocação, dois pontos abaixo do América-MG, que está em quarto e ainda joga no sábado contra o lanterna Figueirense, em Florianópolis.

O primeiro tempo foi de poucos lances de perigo, apesar de ter 70% do tempo de bola rolando, acima da média do futebol brasileiro. Os dois times encontravam dificuldades para penetrar na defesa adversária e abusavam de bolas levantadas para a área ou chutes de longa distância e sem direção.

Na melhor chance do Oeste, Alyson recebeu cruzamento e completou de cabeça, obrigando o goleiro Ygor Vinhas a praticar grande defesa. O segundo goleiro da Ponte Preta atuou nesta sexta porque o titular Ivan foi convocado para a seleção brasileira.

O jogo só ficou mais movimentado na segunda etapa, especialmente após os 20 minutos, quando Roger recebeu cruzamento de Dadá da direita e completou para o gol, abrindo o placar para a Ponte.

O mandante respondeu aos 34, com Bruno Gonçalves. O atacante, que tinha acabado de entrar, recebeu de Mazinho e, em seu primeiro toque na bola, encheu o pé para estufar as redes e empatar a partida e confirmar o empate.

A Ponte Preta volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada da Série B. Na terça, o Oeste enfrenta o Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 1 PONTE PRETA

OESTE - Luis Carlos; Bonilha (Bruno Gonçalves), Caetano, Willian Rocha (Lídio) e Alyson; Thiaguinho, Matheus Jussa, Elvis, Matheus Oliveira (Roberto) e Mazinho; Fábio. Técnico: Renan Freitas.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Diego Renan, Renan Fonseca, Reginaldo e Henrique Trevisan; Washington, Camilo (Rafael Longuine) e Lucas Mineiro; Vico (Dadá), Marquinhos (Gerson Magrão) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Roger, aos 20, e Bruno Gonçalves, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Jussa (Oeste); Lucas Mineiro e Vico (Ponte Preta).

RENDA - R$ 18.780,00.

PÚBLICO - 1.079 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).