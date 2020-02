Ponte Preta elimina Vila Nova nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

A Ponte Preta segue viva na Copa do Brasil. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o time campineiro ganhou do Vila Nova nos pênaltis por 5 a 3, na noite desta quinta-feira, e fez a festa dos pouco mais de dois mil torcedores presentes no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Na terceira fase, a Ponte Preta vai encarar o Afogados de Ingazeiras, de Pernambuco, que surpreendeu ao eliminar o Atlético-MG, também nos pênaltis. Na nova fase da competição nacional, os confrontos passarão a ser decididos em dois jogos. Com a classificação, a Ponte embolsou mais R$ 1,5 milhão.

Atuando em casa, o time de Campinas teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para chegar com perigo à defesa adversária. Aos 24 minutos, Apodi recebeu dentro da área e bateu fraco para fora.

Na melhor oportunidade, Roger recebeu lançamento preciso de João Paulo e saiu na cara do goleiro, mas finalizou rente à trave. O Vila Nova assustou apenas em chute de Thalles por cima.

O panorama da partida não mudou no segundo tempo, mas a Ponte Preta seguia perdendo chances. O artilheiro Roger saiu mais uma vez na cara do goleiro e caiu ao tentar o drible, passando a ser vaiado pelos torcedores.

Com o empate no tempo normal, a decisão acabou indo para os pênaltis. A Ponte Preta teve 100% de aproveitamento nas cobranças, enquanto Gilsinho errou para o Vila Nova.