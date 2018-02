Ponte Preta e Cuiabá vencem e garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil

A Ponte Preta confirmou a sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer a Internacional, de Limeira (SP), por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Agora aguarda até esta quinta para conhecer o vencedor do confronto entre Sampaio Corrêa e Paraná, em São Luis. O Cuiabá também se classificou ao fazer 3 a 1 sobre o Aparecidense-GO, em Cuiabá.

Mesmo passando por uma profunda reformulação, provocada pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem dado passos importantes tanto no Campeonato Paulista como na Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Yuri, aos 18 minutos do segundo tempo. O primeiro jogo da terceira fase vai ser disputado em Campinas, provavelmente na próxima quarta-feira, e o segundo será em São Luis ou em Curitiba.

Na Arena Pantanal, o Cuiabá matou a maior zebra da segunda fase: a Aparecidense, que eliminou o Botafogo ao ganhar por 2 a 1. O time goiano até saiu na frente, mas o mandante virou e fez 3 a 1. O clube do Mato Grosso vai enfrentar o Náutico, com o primeiro jogo no Recife e o segundo na capital mato-grossense.