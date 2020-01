Ponte entra em acordo com a Itapirense e acerta permanência do goleiro Pedrão

A Ponte Preta entrou em acordo com a Itapirense e acertou a permanência de Pedrão em definitivo. O goleiro tinha vínculo junto à equipe de Itapira até 29 de junho de 2021 e estava emprestado ao clube campineiro até o fim da temporada 2019.

O acordo foi rompido em comum acordo, e o garoto de 21 anos foi contemplado no clube com contrato de dois anos, até dezembro de 2021 - já registrado oficialmente no Boletim Informativo Diário (BID).

A transação entre os clubes paulistas teve custo zero. Sem embolsar um centavo, a Itapirense fica com cerca de 25% dos direitos econômicos em caso de venda futura - a Ponte fica com a parte restante.

Pedrão desembarcou no Moisés Lucarelli em 2018, mas nunca teve uma oportunidade sequer nos profissionais, embora já esteja integrado ao elenco de Gilson Kleina. Nos dois últimos anos, disputou apenas 11 partidas, sendo cinco no sub-20 e seis no sub-23.

Ainda em busca da primeira chance na equipe alvinegra, Pedrão tem forte concorrência no setor. Entre as opções para a camisa 1 estão Ivan - na seleção brasileira olímpica -, Ygor Vinhas, Guilherme e Luan.