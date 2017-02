Polícia ouve Maradona em hotel de Madri após desentendimento com namorada

O astro Diego Maradona se envolveu em um problema fora do mundo do futebol nesta quarta-feira. A polícia espanhola foi até o hotel em que o argentino está hospedado em Madri para investigar um suposto desentendimento dele com uma mulher que não teve a identidade revelada, mas as informações são de que seria a sua namorada, Rocío Oliva.

Os agentes foram ao estabelecimento depois de receberem um telefonema do próprio

hotel, mas eles não encontraram nenhuma evidência de qualquer briga depois de falar com o craque argentino e a mulher. Além disso, nenhum dos envolvidos no incidente decidiu prestar queixa.

As autoridades evitaram confirmar se a mulher era uma inquilina do hotel ou a parceira de Maradona. As informações da imprensa espanhola são de que Rocío Oliva, sua namorada, entrou em contato com a recepção do hotel. A partir daí, o diretor do estabelecimento chamou a polícia.

Esta não foi a primeira confusão que Maradona se envolveu nos últimos dias em Madri. Na última terça-feira, a imprensa espanhola publicou um vídeo no qual o ex-jogador ameaça um jornalista que tentava entrevistá-lo no hotel onde está hospedado na capital espanhola.

Maradona está en Madri para acompanhar o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa entre o Napoli, time italiano onde brilhou durante a sua carreira profissional, e o Real Madrid, que será disputado nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

