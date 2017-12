Polícia Civil do Rio prende integrantes de torcidas organizadas

Por volta das 6 horas desta sexta-feira, uma ação de policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em conjunto com o Ministério Público e com o Juizado Especial do Torcedor, prendeu líderes de torcidas organizadas de times de futebol do Rio de Janeiro.

Manuel de Oliveira Menezes (presidente da Young Flu), Luiz Carlos Torres Júnior, o Fila (vice-presidente da Young Flu) e Ricardo Alexandre Alves, o Pará (presidente da Força Flu) foram presos.

A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do vice-presidente de Estádios do Botafogo, Anderson Simões.

Segundo a polícia, investigações identificaram uma relação promíscua entre clubes e torcidas organizadas. Líderes das torcidas recebiam ingressos, que eram repassados para cambistas e vendidos em seguida.

Serão cumpridos quatro mandados de prisão, oito de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão.