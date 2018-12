Pogba brilha e Manchester United vence a 3ª seguida após a saída de Mourinho

O Manchester United segue vencendo no Campeonato Inglês após a saída do técnico José Mourinho. Neste domingo, o time goleou o Bournemouth por 4 a 1, em Old Trafford, em partida válida pela 20ª rodada. O United obteve sua terceira vitória seguida depois da demissão do treinador português.

E o grande destaque do jogo foi o francês Paul Pogba, desafeto de Mourinho enquanto estava no comando do time. O meia-atacante acumulou problemas com o ex-treinador e chegou a figurar no banco de reservas de alguns embates. Neste domingo, marcou dois gols e deu uma assistência no Old Trafford.

Com o resultado, o Manchester United ocupa a sexta posição da tabela, com 35 pontos. Já o Bournemouth está na 12ª posição, com 26 pontos. Na próxima rodada, na quarta-feira, às 18 horas (horário de Brasília), o Manchester United enfrenta o Newcastle no St. James Park. Já o Bournemouth receberá no mesmo dia o Watford, às 17h45.

Neste domingo, o time de Manchester dominou o primeiro tempo. Aos quatro minutos, Pogba abriu o placar. No lance, Marcus Rashford fez linda jogada pela ponta direita, driblou Aké e o francês só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes, com o gol livre, e fazer o 1 a 0. Aos 33 minutos, Herrera cruzou para o francês marcar mais um dele na partida.

Aos 44, o United fez o 3 a 0 com gol de Rashford. Anthony Martial foi colocado para correr pela lateral. Com a bola no pé, o jogador foi para cima da zaga e deu cruzamento de trivela na medida para Rashford, que se esticou todo para finalizar no contrapé do goleiro adversário.

Antes do encerramento de um agitado primeiro tempo, o Bournemouth diminuiu. Após escanteio, Brooks recebeu na área e cruzou para Aké marcar o dele.

Apesar dos dois times diminuíram o ritmo no segundo tempo, o Manchester transformou a vitória em goleada. Aos 26 minutos da etapa final, Pogba recebeu toque de cabeça de Martial e, por meio da defesa, encontrou Lukaku, que havia acabado de entrar no jogo e fez o quarto gol da partida. Lukaku já tem oito gols em sete jogos contra o Bournemouth.