PM e Guarda Municipal dobram policiamento para Flamengo x Grêmio

O jogo Flamengo x Grêmio mobilizará um esquema de segurança equivalente a praticamente o dobro do normalmente usado em partidas de risco máximo. Serão cerca de 1.100 agentes de segurança - 800 policiais militares e 300 guardas municipais. A informação é da Polícia Militar fluminense e da Guarda Municipal carioca, responsáveis pelo policiamento. O confronto decidirá, na noite da quarta-feira, no Maracanã, qual será o clube brasileiro classificação à decisão da Copa Libertadores.

Autoridades responsáveis pela segurança, que se reuniram nesta segunda-feira, classificaram a partida como de "bandeira vermelha". Trata-se de classificação de risco máximo. Há possibilidade de invasões do estádio como de confronto entre torcedores. O último jogo no estádio classificado dessa forma foi entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em 1º de setembro. Na ocasião foram mobilizados 450 PMs.

"Calculamos em torno de 800 policiais militares, (esquema) muito maior do que a gente aplica em jogos anteriores da Libertadores. (Haverá) Diversos pontos de bloqueio (dos torcedores). Nosso objetivo principal é colocar policiamento no solo para dar orientação aos torcedores, (para que) somente torcedor com ingresso (entre) na área do perímetro", afirmou o comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe), coronel Silvio Luiz.

A Guarda Municipal também vai ampliar o número de agentes. "Costumamos usar 195 guardas municipais e vamos aumentar para 300. Nossa área de ação será a mesma que costumamos cobrir, mas vamos aumentar e ampliar em locais e horários", afirmou Carlos Dias Cristo, inspetor da Guarda Municipal e subdiretor de ordenamento da cidade.

A carga total de ingressos para a partida é de 68.015, incluindo gratuidades e cortesias. Cerca de 4 mil são reservados à torcida do Grêmio. Mas ao todo aproximadamente 6 mil torcedores vão viajar para o Rio, segundo representantes de torcidas do clube gaúcho. Quem ainda não conseguiu ingresso vai tentar comprar de cambistas.

O número de ruas interditadas também vai aumentar. Serão nove, pelo menos três a mais do que a média. As interdições vão começar às 18h. Assim, só quem tiver ingresso vai conseguir se aproximar do estádio.

"Lógico que tem grupos se mobilizando para tentar invasão. Caso haja necessidade, vai haver grupo para atuar de forma repressiva. Para isso, melhor horário para fechamento das vias será às 18h. Para ter perímetro de segurança com tranquilidade e abrir os portões com antecedência", afirmou o comandante do Bepe.