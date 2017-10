Pliskova e Wozniacki vencem com tranquilidade na estreia em Pequim

A checa Karolina Pliskova estreou com tranquilidade no WTA Premier de Pequim. Atual quarta colocada do ranking mundial, ela derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro, 36ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h11 de partida.

Na próxima rodada, Pliskova, que já foi número 1 do mundo, terá pela frente a alemã Andrea Petkovic (107º) que veio do qualificatório após vencer a holandesa Kiki Bertens por 6/4 e 6/0. No histórico de confronto entre as duas, a checa está em desvantagem. Perdeu duas das três partidas disputadas.

Outra ex-líder do ranking também entrou em quadra neste domingo e venceu. A dinamarquesa Caroline Wozniacki teve o domínio da partida, deu uma cochilada no segundo set, mas retomou o controle no terceiro e superou a adversária com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/1.

Atual sexta do mundo, Wozniacki vai encarar na segunda fase a russa Anastasia Pavlyuchenkova (19º do ranking). A dinamarquesa vai em busca do bi em Pequim depois já ter vencido em 2010. Wozniacki agora terá pela frente a adversária que derrotou na decisão do Torneio de Tóquio na semana passada.

OUTROS JOGOS - Atual campeã em Pequim, a polonesa Agnieszka Radwanska venceu a alemã Carina Witthoeft por 7/5 e 6/3. Na próxima fase ela vai encarar a chinesa Shuai Zhang, que superou a cazaque Yulia Putintseva com duplo 6/4.

A eslovaca Magdalena Rybarikova eliminou a canadense Eugenie Bouchard por 6/4 e 6/3 e agora terá pela frente a romena Simona Halep. A russa Ekaterina Makarova bateu a norte-americana Jennifer Brady por duplo 6/3 e enfrentará Maria Sharapova na segunda rodada da competição.

A francesa Alizé Cornet bateu a chinesa Yafan Wang por 6/3 e 7/5, a alemã Julia Goerges passou pela norte-americana Madison Brengie por 6/4 e 6/3 e a polonesa Agnieszka radwansnka eliminou a alemã Carina Witthoeft por 7/5 e 6/3

Veja Também

Comentários