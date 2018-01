Pliskova e Svitolina avançam às quartas de final no Torneio de Brisbane

Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo massacrou a norte-americana Catherine Bellis por 2 sets a 0, com duplo 6/1 - Foto: The Indian Express

A checa Karolina Pliskova não teve muito trabalho para se classificar às quartas de final do Torneio de Brisbane, evento preparatório para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo massacrou a norte-americana Catherine Bellis por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Pliskova precisou permanecer em quadra por apenas 52 minutos. Nesse período, ela não teve o seu saque ameaçado e ainda converteu cinco break points. A sua próxima rival em Brisbane vai ser a estoniana Kaia Kanepi (99ª), que passou pela ucraniana Lesia Tsurenko por 6/4 e 6/3.

Número 6 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina também garantiu presença nas quartas de final do evento australiano ao derrotar a croata Ana Konjuh, 44ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 4 minutos. Com isso, Svitolina fez 2 a 1 no confronto direto com Konjuh. E a sua próxima oponente em Brisbane vai ser a britânica Johanna Konta.

No outro jogo do dia em Brisbane, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich (88ª) fez 1/6, 7/6 e 6/3 na estoniana Anett Kontaveit e terá pela frente a francesa Alize Cornet na próxima fase. As quartas de final da competição da WTA também contarão com um duelo entre a letã Anastasija Sevastova e a sérvia Aleksandra Krunic.