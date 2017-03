Pliskova e Muguruza avançam e se enfrentam em Indian Wells

A checa Karolina Pliskova não teve muito trabalho para alcançar as quartas de final do Torneio de Indian Wells. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo ficou em quadra por 29 minutos até ver a suíça Timea Bacsinszky, a 16ª colocada no ranking da WTA, abandonar a partida, alegando uma lesão no punho esquerdo quando a checa liderava o placar por 5/1.

Antes do abandono de Bacsinszky, Pliskova havia conseguido quebras de saque no quarto e sexto games. Agora, terá pela frente a espanhola Garbiñe Muguruza, número sete do mundo, que superou a ucraniana Elina Svitolina, a décima colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/0.

A eslovaca Dominika Cibulkova, a número 5 do mundo, acabou sendo eliminada nesta terça ao perder da russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 21ª colocada no ranking, por 6/4, 3/6 e 6/2. Agora a sua algoz fará um duelo de tenistas russas com Svetlana Kuznetsova, a número 8 do mundo, que bateu a francesa Carolina Garcia, 25ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Já a norte-americana Venus Williams, a número 12 do mundo, venceu, de virada, a chinesa Shuai Peng (46ª) por 3/6, 6/1 e 6/3. Sua rival nas quartas de final em Indian Wells sairá do confronto entre a alemã Angelique Kerber e a russa Elena Vesnina.

