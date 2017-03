Pliskova confirma favoritismo e arrasa norte-americana na estreia em Miami

A checa Karolina Pliskova não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo e estrear com vitória no Torneio de Miami. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 2 da competição passou com tranquilidade pela dona da casa Madison Brengle por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Pliskova precisou de somente 59 minutos para eliminar a norte-americana. A número 3 do mundo chegou a ter o serviço quebrado em uma oportunidade pela 86.ª colocada do ranking, mas disparou cinco quebras, o que foi mais do que suficiente para garantir sua passagem à terceira rodada do torneio.

Agora, Pliskova terá pela frente outra cabeça de chave em Miami. Ela vai encarar na próxima fase a casaque Yulia Putintseva, 27.ª favorita da competição, que passou nesta quinta pela alemã Carina Witthoeft. Em pouco menos de duas horas, Putintseva despachou a rival em dois sets, com duplo 6/4.

Outra das principais favoritas que entrou em quadra nesta quinta foi a eslovaca Dominika Cibulkova. Quarta cabeça de chave, ela também não teve dificuldade para eliminar a paraguaia Veronica Cepede Royg, que veio do qualifying. Em 1h33min, despachou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na terceira rodada, Cibulkova terá pela frente a número 85 do mundo, a belga Kirsten Flipkens, que surpreendeu nesta quinta a croata Ana Konjuh, 29.ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (6/8) e 6/2.

Outra cabeça de chave que caiu nesta quinta-feira foi a australiana Daria Gavrilova. Listada como 23.ª favorita da competição, ela não resistiu à experiente Lucie Safarova, que levou a melhor por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Já Shuai Zheng e Mirjana Lucic-Baroni, cabeças de chave número 30 e 26, respectivamente, se classificaram. A chinesa Zheng bateu a veterana italiana Sara Errani por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Já a croata Lucic-Baroni passou pela ucraniana Kateryna Bondarenko, também por três sets: 6/2, 2/6 e 7/6 (7/2).

