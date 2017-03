Pliskova confirma favoritismo, bate croata e vai à semifinal em Miami

A checa Karolina Pliskova segue caminhando firme em busca do título do Torneio de Miami. Nesta terça-feira, ela se tornou a primeira tenista a garantir vaga nas semifinais da competição norte-americana ao confirmar o favoritismo diante da checa Mirjana Lucic-Baroni e vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Segunda cabeça de chave em Miami, Pliskova precisou de 1h12min para derrotar Lucic-Baroni, listada como 26.ª favorita da competição. De quebra, a terceira colocada do ranking da WTA desempatou o confronto entre elas a seu favor, vencendo pela quarta vez em sete partidas diante da croata.

Para isso, ela precisou superar outro dia pouco inspirado no saque. Com apenas dois aces, Pliskova cedeu quatro break points a Lucic-Baroni e teve o serviço quebrado em três oportunidades. Mas a checa também soube atacar a adversária e aproveitou seis das 11 oportunidades de quebra que teve.

Até o momento, Pliskova faz campanha irrepreensível em Miami e sequer perdeu um set nas quatro partidas que venceu. A ida às semifinais já é o melhor resultado da checa na competição, em que ela havia ido somente até as quartas. A tenista busca seu nono título de simples no circuito, sendo o segundo este ano.

Agora, Pliskova aguarda para conhecer sua adversária nas semifinais, que sairá do confronto ainda nesta terça-feira entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, cabeça de chave número 12, e a também checa Lucie Safarova, 36.ª colocada do ranking.

