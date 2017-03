Pliskova confirma favoritismo, bate casaque e vai às oitavas em Miami

Segunda cabeça de chave da competição, a checa Karolina Pliskova segue em busca do título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Em partida da rodada de sábado atrasada pela chuva e encerrada apenas nos primeiros momentos de domingo (horário de Brasília), a tenista não teve maiores dificuldades para bater a casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Pliskova precisou de 1h35min para impor sua superioridade e derrotar a adversária, que também estava listada como favorita, já que era a 27.ª cabeça de chave. A checa chegou a ter o saque quebrado, mas atacou o serviço da rival, teve 12 break points a seu favor e confirmou três deles para avançar à próxima fase.

Com o triunfo, Pliskova está nas oitavas de final em Miami e terá pela frente uma compatriota. Ela vai encarar a checa Barbora Strycova, vigésima cabeça de chave da competição, que derrotou no sábado a eslovaca Jana Cepelova.

Em outra partida atrasada pela chuva na rodada de sábado, nova vitória de uma das principais favoritas no torneio norte-americano. Quarta cabeça de chave, a eslovaca Dominika Cibulkova não tomou conhecimento da belga Kirsten Flipkens e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Cibulkova bateu a adversária, número 85, em somente 1h18min e também garantiu vaga nas oitavas de final. Agora, ela vai encarar outra checa, Lucie Safarova, 36.ª do ranking, que atropelou a croata Ajla Tomljanovic no sábado.

Quem também venceu na rodada de sábado foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Cabeça de chave número 12, a ex-líder do ranking passou com tranquilidade pela romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Nas oitavas, ela terá pela frente a espanhola Garbine Muguruza, número 6 do mundo.

Veja Também

Comentários