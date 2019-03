Pliskova avança à final em Miami e impede Halep de voltar à liderança do ranking

A japonesa Naomi Osaka, eliminada precocemente na terceira rodada, vai seguir como a número 1 do mundo no tênis. E tem de agradecer isso à Karolina Pliskova. Em jogo atrapalhado pela chuva, que só terminou às 2h10 da madrugada desta sexta-feira (de Brasília), a checa avançou à final do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, ao derrotar a romena Simona Halep por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/1 - e impediu a terceira colocada do ranking da WTA de retomar a liderança.

Com a queda de Osaka nas rodadas iniciais, três tenistas tinham a chance de encerrar a competição disputa na Flórida como a número 1 do mundo. A alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova também caíram cedo e Halep era a única com condições de tal feito. Para isso, só precisava chegar à final, mas Pliskova, hoje em sétimo lugar no ranking, não permitiu.

"Penso que joguei muito bem no segundo set. Claro que a Halep poderia ter jogado melhor. Talvez ela se frustrou com o que aconteceu no primeiro set, quando as coisas não aconteceram como ela queria. Tive bons pontos, especialmente depois da parada (por causa da chuva). Mas é assim mesmo, estou feliz com o meu nível de jogo apresentado", disse Pliskova.

Em quadra, a partida teve a duração de 1 hora e 14 minutos, mas o intervalo de tempo entre o início e o final do jogo foi superior a três horas. Esta foi apenas a terceira vitória de Pliskova em 10 jogos contra Halep no circuito profissional.

Com 12 títulos na carreira, a tenista checa pode assumir a segunda colocação do ranking se for campeã neste sábado. A sua rival será a australiana Ashleigh Barty, número 11 do mundo, contra quem tem duas vitórias e duas derrotas no confronto direto.