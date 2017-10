Pistons surpreende Warriors e assume ponta do Leste; Cavaliers perde 3ª seguida

Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, respectivos atuais campeão e vice-campeão da NBA, seguem instáveis neste início de temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. Em um dos jogos da rodada deste domingo, o time de Oakland decepcionou os seus torcedores ao cair em casa diante do Detroit Pistons, que surpreendeu ao vencer por 115 a 107 e assumir a liderança isolada da Conferência Leste, agora com cinco triunfos e duas derrotas.

Já a equipe de LeBron James, também atuando como mandante, amargou o terceiro revés consecutivo ao ser batido com folga, por 114 a 95, pelo New York Knicks, que obteve na rodada deste domingo apenas a sua segunda vitória em cinco jogos disputados até aqui.

Com os resultados, o Warriors está na modesta sexta posição da Conferência Oeste, com três derrotas em sete partidas, enquanto o time de Cleveland figura fora da zona de classificação aos playoffs, em décimo lugar no Leste, com apenas três triunfos em sete jogos até aqui. O Knicks vem logo atrás, em 12º.

No confronto em sua casa, o Warriors só conseguiu ser superior ao Pistons no primeiro período da partida, na qual a equipe de Detroit foi melhor nos terceiros quartos seguintes para ganhar por oito pontos de diferença. E um "apagão" exibido principalmente nos minutos finais do terceiro período, quando levou uma virada após chegar a estar mais de dez pontos à frente, foi determinante para que os visitantes triunfassem.

A equipe de Oakland não se salvou mesmo contando com os três maiores cestinhas do jogo, que foram Klay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry, autores respectivamente de 29, 28 e 27 pontos. O desempenho ofensivo do resto da equipe, porém, foi pífio, enquanto a atuação coletiva do Pistons foi bem melhor, com destaque principalmente para Avery Bradley e Reggie Jackson, respectivamente com 23 e 22 pontos, e Andre Drummond, um "monstro" no garrafão ao apanhar 18 rebotes.

Assim, o time de Detroit também emplacou a terceira vitória seguida, enquanto o Knicks ganhou a segunda consecutiva após abrir a sua temporada com três derrotas. Para voltar a ganhar, e agora de forma bastante convincente, a equipe de Nova York foi impulsionada por grandes atuações de quatro jogadores. Tim Hardaway Jr foi o cestinha da partida, com 34 pontos, enquanto Kristaps Porzings fez 32 e ainda garantiu um "double-double" ao pegar 12 rebotes. Enes Kanter (18 pontos e 12 rebotes) e Courtney Lee (15 pontos e dez rebotes) também brilharam pelos visitantes com dois dígitos em dois fundamentos.

Pelo Cavaliers, o astro LeBron James também contabilizou um "double-double", mas seu desempenho ofensivo esteve abaixo do habitual ao somar 16 pontos, além de dez rebotes e sete assistências. O principal destaque do time acabou sendo Kevin Love, com 22 pontos e 11 rebotes, enquanto Derrick Rose, de volta à equipe após três partidas afastado por causa de uma lesão, marcou 15 pontos.

GAROTO SENSAÇÃO - Outro time que foi derrotado atuando em casa na rodada deste domingo foi o Atlanta Hawks, que caiu diante do Milwaukee Bucks por 117 a 106. Os visitantes voltaram a ser empurrados por uma boa atuação do grego Giannis Antetokounmpo, sensação de apenas 22 anos de idade, que é o maior cestinha desta temporada da NBA e desta vez marcou 33 pontos.

Foi o quarto triunfo em seis jogos do Bucks, quinto colocado do Leste, enquanto o Hawks amarga a lanterna da mesma conferência, agora com cinco derrotas em seis confrontos.

PUNIÇÃO E VITÓRIA - No mesmo dia em que os seus jogadores Bradley Beal e Kelly Oubre Jr foram punidos respectivamente com multas de US$ 50 mil (cerca de R$ 163 mil) e US$ 15 mil (aproximadamente R$ 49 mil) por participação em uma confusão com Draymond Green, do Golden State Warriors, em jogo realizado na noite de sexta-feira, o Washington Wizards bateu o Sacramento Kings por 110 a 83, em casa, em outro confronto da rodada deste domingo. Green, por sua vez, foi multado em US$ 25 mil (cerca de R$ 82 mil) por sua participação no incidente no qual se atracou com Beal ao ser provocado em quadra pelo adversário.

Foi o quarto triunfo em seis jogos do time da capital norte-americana, que garantiu a quarta posição do Leste, enquanto o Kings é apenas o penúltimo do Oeste, agora com cinco derrotas em seis partidas. A equipe só está à frente do lanterna Dallas Mavericks nesta conferência.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Atlanta Hawks 106 x 117 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 97 x 94 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 111 x 124 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 120 x 113 Orlando Magic

Sacramento Kings 83 x 110 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 95 x 114 New York Knicks

Golden State Warriors 107 x 115 Detroit Pistons

Confira os jogos desta segunda-feira:

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Denver Nuggets

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Orlando Magic

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors