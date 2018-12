Piores da NBA, Phoenix Suns e Chicago Bulls já alcançam 20 derrotas na temporada

Phoenix Suns e Chicago Bulls alcançaram a marca de 20 derrotas na atual temporada da NBA. As duas equipes, que possuem as piores campanhas até agora, sofreram mais um revés na rodada disputada na noite desta terça-feira.

O time do Arizona teve um primeiro quarto muito ruim, ao perder por 36 a 9, e acabou derrotado pelo Sacramento Kings por 122 a 105. Buddy Hield marcou 20 pontos e De'Aaron Fox fez 16 para a equipe, que somou o segundo triunfo consecutivo, após três resultados negativos. O novato De'Anthony Melton liderou o Phoenix com 21 pontos.

O Sacramento alcançou a 12ª vitória, em 23 jogos, e é o nono colocado da Conferência Oeste, enquanto o lanterna Phoenix continua com apenas quatro vitórias, após 24 jogos.

Em Indianápolis, Myles Turner igualou sua melhor marca na temporada, ao anotar 18 pontos, além de agarrar 11 rebotes e dar cinco tocos na vitória por 96 a 90 sobre o Chicago Bulls. Darren Collison fez 23 pontos e pegou oito rebotes, Bojan Bogdanovic marcou 14

pontos e Tyreke Evans terminou com 10 para o Indiana. Domantis Sabonis, vindo do banco de reservas, conseguiu nove pontos e 11 rebotes.

O finlandês Lauri Markkanen liderou o Bulls com 21 pontos e 10 rebotes. Justin Holiday terminou com 15 pontos. Foi a sétima derrota seguida do Chicago, que amarga a lanterna na Conferência Leste. Já o Indiana, com 14 vitórias e dez derrotas, é o quinto na classificação.

O Dallas Mavericks festejou a nona vitória, em 11 jogos, ao bater o Portland Trail Blazers por 111 a 102, graças aos 12 pontos e 17 rebotes de DeAndre Jordan. Mais uma vez cestinha da partida, Damian Lillard marcou 25 de seus 33 pontos no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a 11ª derrota do Portland em 24 jogos. Com 12 vitórias e dez derrotas, o Dallas é o sétimo na Conferência Oeste, logo à frente do Portland.

No clássico da Flórida, o Orlando bateu o Miami por 105 a 90. Aaron Gordon marcou 20 pontos e pegou 13 rebotes, enquanto Nikola Vucevic terminou com 19 pontos e 10 rebotes. Justise Winslow marcou 14 para o Miami, que ainda não conseguiu uma sequência de três vitórias seguidas na temporada. Kelly Olynyk marcou 13, Hassan Whiteside anotou 12 e Dwyane Wade e James Johnson somaram 11 cada um.

Com 12 vitórias, em 24 jogos, o Orlando é o sétimo colocado na Conferência Leste, superando o Miami, décimo classificado, com 14 derrotas e nove vitórias.

No jogo com o maior número de pontos, o Utah Jazz marcou 139 a 105 sobre o San Antonio Spurs, em Sat Lake City. Donovan Mitchell marcou 20 pontos e Rudy Gobert fez 18 e ainda agarrou dez rebotes para o Utah.

Jakob Poeltl marcou 20 pontos pelos Spurs. DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge, cada um anotou 16 pontos para o San Antonio, penúltimo da Conferência Oeste, com 11 vitórias e 13 derrotas. O Utah está apenas em 11º lugar, com 12 vitórias depois de 25 partidas.

Confira os resultados da rodada de terça-feira:

Indiana Pacers 96 x 90 Chicago Bulls

Orlando Magic 105 x 90 Miami Heat

Dallas Mavericks 111 x 102 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 122 x 105 Phoenix Suns

Utah Jazz 139 x 105 San Antonio Spurs

