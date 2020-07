Pilotos se ajoelham em protesto contra o racismo antes do GP da Áustria. - (Foto: Mark Thompson/Reuters)

A atual temporada da Fórmula 1 tem seu início neste domingo com o GP da Áustria e, antes mesmo do início da corrida, pilotos e membros das equipes se ajoelharam em manifestação antirracista que tem tomado conta do mundo depois da morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos.

A F-1, por meio de seu Twitter oficial, divulgou o vídeo em que mostra o protesto. Vestindo camisas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), os pilotos se ajoelharam em frente à linha de chegada, que também trouxe a mensagem "End Racism" (Fim ao Racismo). Lewis Hamilton, atual campeão da categoria e um dos atletas mais ativos na causa, liderou o movimento.

Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, larga na pole position após quebrar o recorde da pista no treino deste sábado. O britânico vem logo em seguida, na segunda posição, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, vem na 3ª posição.