Piloto de MS vence etapa e conquista vice-campeonato Brasileiro de MX na Capital

Campo Grande (MS) – No sábado (25.11) foram realizadas as primeiras disputas da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que aconteceu na pista de motocross do autódromo internacional Orlando Moura, na Capital.

O piloto de Mato Grosso do Sul, Fábio Festi, venceu a prova da categoria MX3 e sagrou-se vice-campeão da classe. “Estou muito feliz. Fiquei quase 10 anos afastado do motocross e agora consegui ser vice-campeão da MX3. Com certeza esse é um dia que ficará marcado na minha vida, ainda mais correndo em casa”, declarou.

O Campeonato Brasileiro de Motocross, etapa Campo Grande é uma competição de nível nacional, sendo a maior da modalidade no Brasil e conta com a participação dos melhores pilotos do País e alguns pilotos estrangeiros.

O evento contou com a realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em convênio com a Federação de Motocilismo de MS.

Texto e fotos: Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)