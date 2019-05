Philadelphia 76ers ganha do Toronto Raptors e abre 2 a 1 nas semifinais do Leste

Depois de "roubar" o mando de quadra com uma vitória nas duas primeiras partidas da série no Canadá, o Philadelphia 76ers fez o dever de casa na noite de quinta-feira e derrotou com autoridade o Toronto Raptors por 116 a 95 em casa, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, para abrir a vantagem de 2 a 1 nas semifinais da Conferência Leste da NBA. O jogo contou com a presença do ex-armador Allen Iverson, ídolo da torcida local.

O grande destaque dos 76ers e da partida foi a brilhante atuação do pivô camaronês Joel Embiid, que mostrou seu estilo provocador e descontraído. Ele marcou 33 pontos - com aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra (9 de 18) -, além de 10 rebotes e cinco tocos. Uma enterrada com estilo, a cinco minutos do final, fechou com chave de ouro o seu desempenho. Ele se tornou o primeiro jogador a ter uma partida de 30 pontos e 10 rebotes em menos de 30 minutos de quadra em um jogo de pós-temporada desde 1990.

Além de Embiid, que lidou com uma tendinite no joelho durante toda a primeira rodada dos playoffs contra o Brooklyn Nets - todos os titulares dos 76ers alcançaram os dois dígitos em pontuação contra os Raptors; Jimmy Butler fez 22 pontos, J.J. Redick marcou 15, Tobias Harris anotou 13 e Ben Simmons contribuiu com mais 10.

No lado da franquia canadense, mais uma vez o ala Kawhi Leonard foi o destaque, mas não teve forças sozinho para derrotar os 76ers. Ele marcou 33 pontos, com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra (13 em 22 tentativas). Pascal Siakam também contribuiu bastante com 20 pontos, mas nomes como Kyle Lowry, Marc Gasol e Serge Ibaka ficaram devendo.

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h30 (de Brasília), novamente na Filadélfia. Caso os 76ers vençam, poderão fechar a série e avançar à final do Leste com mais uma vitória no jogo 5, marcado para terça-feira, às 21 horas, em Toronto.

Nesta sexta-feira, dois jogos serão realizados. Após venceram uma das duas partidas que fizeram como visitantes, Boston Celtics e Portland Trail Blazers jogarão em seus ginásios para abrirem 2 a 1 em suas séries contra Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, respectivamente.