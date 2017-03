Philadelphia 76ers cede Splitter para jogar liga de desenvolvimento da NBA

O pivô Tiago Splitter vai deixar o Philadelphia 76ers para defender o Delaware 87ers na liga de desenvolvimento da NBA. A transferência foi anunciada pelo "Sixers" nesta terça-feira, numa nova oportunidade para o brasileiro seguir jogando na liga norte-americana de basquete.

Sem jogar desde o fim de janeiro do ano passado, Splitter poderá fazer seu retorno já nesta quarta, contra o Reno Bighorns, pela nova competição. O brasileiro ficou mais de um ano sem jogar por conta de uma cirurgia no quadril, que o tirou também dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto passado.

Na época da lesão, Splitter defendia o Atlanta Hawks. Mas em fevereiro deste ano foi transferido para o Philadelphia 76ers. Agora o "Sixers" cedeu o atleta para o "Sevens", como é conhecido o time de Delaware.

Splitter soma 347 jogos na NBA, pelo San Antonio Spurs e pelo Hawks. Ele tem média de oito pontos e cinco rebotes e 19 minutos de jogo por partida. O brasileiro tem um título da competição, pelo Spurs, em 2014.

Veja Também

Comentários